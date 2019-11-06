По столам школьной столовой в Рязани разгуливают тараканы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-06T13:38:17+03:00

Пока некоторые из них норовят заглянуть в тарелку, руководство отчитывается о регулярных уборках

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5 ноября в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилась запись о том, что в столовой школы №60 облцентра разгуливают тараканы. Сообщение подкрепляется и фотографиями, наглядно иллюстрирующими вольготную жизнь насекомых в помещении.

– Они повсюду, заползают в тарелки. Ловушка для тараканов видимо не меняется вообще, насекомые при первой же возможности ее покидают, – рассказал пользователь, пожелавший остаться неназванным.

Горадминистрация ответила на следующий день. По информации властей, дезинсекцию препаратом «Тетрацин» проводили 3 месяца назад – в августе. То есть до начала нового учебного года.

– В выходные дни осуществлялась регулярная обработка помещений пищеблока, – прокомментировали чиновники. – Повторная дезинсекция запланирована на вечер 8 ноября, потом здесь проведут генеральную уборку.

Фото: Группа «Новости Рязани ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU