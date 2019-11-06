В Рязанской области будут судить 42-летнего насильника

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-06T10:59:30+03:00

Догнав, свою жертву он еще и жестоко ее избил

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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Спасского района. 42-летний мужчина обвиняется по статье «насильственные действия сексуального характера», сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

В июле этого года он выпивал в одном из населенных пунктов Спасского района и во время застолья начал приставать женщине, тоже отдыхавшей в компании. Та «ухаживания» отвергла, и мужчина попытался силой получить то, что хотел.

Женщина вырвалась и попыталась убежать, но он догнал ее, избил – ударяя по голове и туловищу – а после « совершил иные действия сексуального характера». В переводе с юридического языка это означает, что изнасилования как такового не было, но сексуальное насилие было.

Оперативники поймали и задержали мужчину довольно быстро, после взяв под стражу. Прокурор обвинительное заключение уже утвердил и сейчас дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU