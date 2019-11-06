Объявлен тендер на уборку платных парковок в Рязани

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-06T12:19:48+03:00

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ПАО «Ростелеком» объявил тендер на уборку платных парковок в городе. Организациям предложили заключить контракт на два года со стартовой ценой 9,7 млн. рублей. В обязанности подрядчика войдет очистка парковочных мест от снега зимой, а также их подметание и мойка.

В техническом задании заказчик указал, что подметание и мойка каждого из 2432 парковочных мест должны проводиться не реже 8 раз в месяц. Подрядчик обязан убирать снег и наледь «до асфальта», не допускать их складирования на пути машин и пешеходов, а также формирования снежных валов на перекрестках и тротуарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU