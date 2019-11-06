2019-11-06T12:19:48+03:00
Общество

Объявлен тендер на уборку платных парковок в Рязани

«Ростелеком», получающий 90% от выручки, объявил тендер на 9,7 млн. рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Так выглядели некоторые платные парковочные места зимой 2018 года.Так выглядели некоторые платные парковочные места зимой 2018 года.Фото: Константин МОГИЛИН
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ПАО «Ростелеком» объявил тендер на уборку платных парковок в городе. Организациям предложили заключить контракт на два года со стартовой ценой 9,7 млн. рублей. В обязанности подрядчика войдет очистка парковочных мест от снега зимой, а также их подметание и мойка.

В техническом задании заказчик указал, что подметание и мойка каждого из 2432 парковочных мест должны проводиться не реже 8 раз в месяц. Подрядчик обязан убирать снег и наледь «до асфальта», не допускать их складирования на пути машин и пешеходов, а также формирования снежных валов на перекрестках и тротуарах.

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Минувшей зимой сугробы на платных парковках собирались огромные. «Ростелеком» ждал, пока вывезет город, а тот, в свою очередь, кивал на ГОСТ. (ПОДРОБНЕЕ).

Рязанцы недовольны уборкой снега на платных парковках

В 2018-м читатели пожаловались «Комсомолке» на качество уборки снега (или полное отсутствие таковой) с платных парковок Рязани. Корреспонденту предложили «направить заявку» по электронной почте. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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