Не иначе как сглазили: на Михайловском шоссе снова прорвало коллектор

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-06T10:08:21+03:00

На этот раз обрушился верхний свод этой железобетонной конструкции

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На пересечении Михайловского и Московского шоссе снова ремонт со вскрытием асфальта. На этот раз здесь провалился участок канализационного коллектора диаметром 800 мм, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, канализацию только в этом году ровно на том же участке прорывало уже дважды. И оба раза все ремонтировали.

– Авария произошла из-за образования газовой коррозии участка коллектора, – на этот раз уточнили в городском управлении ЖКХ.

На месте работает подрядчик. Сейчас верхний слой коллектора герметизируют, затем котлован засыпят. А после рядом разроют еще одну яму: для установки нового участка канализации и переключения потоков на нее.

Работы должны завершить 19 ноября.

На это время движение транспорта ограничено по одной полосе Михайловского шоссе – на выезде с него на Московское шоссе.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU