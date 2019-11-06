Не иначе как сглазили: на Михайловском шоссе снова прорвало коллектор
На пересечении Михайловского и Московского шоссе снова ремонт со вскрытием асфальта. На этот раз здесь провалился участок канализационного коллектора диаметром 800 мм, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, канализацию только в этом году ровно на том же участке прорывало уже дважды. И оба раза все ремонтировали.
– Авария произошла из-за образования газовой коррозии участка коллектора, – на этот раз уточнили в городском управлении ЖКХ.
На месте работает подрядчик. Сейчас верхний слой коллектора герметизируют, затем котлован засыпят. А после рядом разроют еще одну яму: для установки нового участка канализации и переключения потоков на нее.
Работы должны завершить 19 ноября.
На это время движение транспорта ограничено по одной полосе Михайловского шоссе – на выезде с него на Московское шоссе.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU