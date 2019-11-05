Тепло пока не уйдет из Рязанской области
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 ноября.
В среду нас снова ждет облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем они усилятся до умеренных – это уже 3 мм осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при усилении порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем он прогреется до +8…+13ºС.
На четверг, по предварительному прогнозу, обещают примерно такую же погоду, только днем осадков будет уже гораздо меньше, а температура спадет, но не более чем на пару градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU