2019-11-05T17:45:59+03:00
Общество

Тепло пока не уйдет из Рязанской области

Ветер, правда, стихать тоже не намерен
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 ноября.

В среду нас снова ждет облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем они усилятся до умеренных – это уже 3 мм осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при усилении порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем он прогреется до +8…+13ºС.

На четверг, по предварительному прогнозу, обещают примерно такую же погоду, только днем осадков будет уже гораздо меньше, а температура спадет, но не более чем на пару градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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