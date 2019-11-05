На окраине Рязани во время пожара погибли мать и сын

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-05T16:57:19+03:00

Трагедия случилась в 10 утра в частном секторе облцентра

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Следователи Рязани начали проверку по факту гибели на пожаре двух людей. Трагедия случилась утром во вторник, 5 ноября, в поселке Соколовка, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

На пульт дежурного сигнал поступил в 9.57 – на улице Железнодорожной загорелся частный кирпичный дом. На место выехали 4 пожарных расчета, однако жильцов спасти не удалось: в горящем доме погибли 79-летняя женщина и 60-летний сын.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU