На окраине Рязани во время пожара погибли мать и сын
Следователи Рязани начали проверку по факту гибели на пожаре двух людей. Трагедия случилась утром во вторник, 5 ноября, в поселке Соколовка, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
На пульт дежурного сигнал поступил в 9.57 – на улице Железнодорожной загорелся частный кирпичный дом. На место выехали 4 пожарных расчета, однако жильцов спасти не удалось: в горящем доме погибли 79-летняя женщина и 60-летний сын.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и все обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
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