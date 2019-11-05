Проверки рязанских школьников на наркотики в полицию не приведут

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-05T15:28:00+03:00

Помимо повсеместного тестирования в регионе будут организовываться профилактические беседы и групповые тренинги

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5 ноября на заседании правительства Рязанской области обсудили будущие повсеместные проверки школьников и студентов на наличие следов употребления наркотиков. Такие проверки применяются впервые в России и являются частью региональной программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи.

Процедура будет проводиться с 13 лет с согласия родителей либо, при достижении 15 лет, самих учащихся. Для скрининга планируется использовать специальные тест-полоски. Также в рамках программы для молодежи будут организовываться беседы с врачами-наркологами, психологами, групповые профилактические тренинги.

- Мы делаем очень серьезный и смелый шаг, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект, - цитирует губернатора Николая Любимова пресс-служба кабмина.

С теми, кто употребляет запрещенные вещества, будут проводить лечебно-реабилитационную работу, не передавая информацию в правоохранительные органы. Индивидуальные беседы ждут тех, кто от осмотра отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU