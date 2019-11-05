Рязанцам рассказали о мошенничестве с «умершим родственником»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-05T13:59:06+03:00

И предостерегли от денежных переводов без предварительного звонка

Изменить размер текста: A A

Рязанцев предупредили об очередном виде мошенничества. «Мастера социальной инженерии», как их окрестили в областном отделении Банка России, взламывают личные странички, рассылают сообщения о якобы умершем близком человеке (как правило, родителе или супруге) и просят денег в долг.

«Ставка делается на то, что людям, получившим сообщение, будет неудобно перезванивать «пережившему горе» знакомому», говорится в релизе. Одновременно аферисты ставят на аватарку свечу, меняют статус на «скорбящий» и надеются на чужую неосмотрительность.

К сожалению, поддавшись эмоциям, не все удосуживаются даже обратить внимание на владельца карты, на которую уходят деньги.

- Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, достаточно соблюдать разумную бдительность, (…) хотя бы перезвонить знакомому и убедиться, что просьба поступает именно от него, - советует начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин.

ИСТОЧНИК KP.RU