Школьники зазвали в Рязань актера сериала «Улицы разбитых фонарей»
Рязанские школьники из детской творческой студии «ЮнМедиа» завоевали несколько наград на проходившей в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября церемонии вручения международных детско-юношеских театральных премий «Масочка».
Два спектакля рязанцев («Жизнь до рождения» и «Еще не взрослые, но уже не дети» старшей и младшей возрастной групп) получили дипломы II степени. Дети в индивидуальной номинации «художественное слово» также стали лауреатами 11 раз, причем 5-летний Тимофей Свирин получил «золото».
Кроме этого, ребята познакомились с петербургским актером Александром Половцевым («Улицы разбитых фонарей», «Кука», «Елки 1914»), взяли у него автографы и пригласили его в Рязань, на что он ответил согласием. В завершение своего питерского визита юные рязанцы побывали на съемочной площадке телесериала «Тайны следствия».
Александр Половцев оставляет автограф рязанским школьникам.Юные рязанцы из творческой студии "ЮнМедиа" познакомились в Санкт-Петербурге с известным киноактером
ИСТОЧНИК KP.RU