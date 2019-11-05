Школьники зазвали в Рязань актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-05T11:33:38+03:00

Александр Половцев пообещал приехать в студию «ЮнМедиа», ребята которой завоевали в Петербурге несколько призов

Изменить размер текста: A A

Рязанские школьники из детской творческой студии «ЮнМедиа» завоевали несколько наград на проходившей в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября церемонии вручения международных детско-юношеских театральных премий «Масочка».

Два спектакля рязанцев («Жизнь до рождения» и «Еще не взрослые, но уже не дети» старшей и младшей возрастной групп) получили дипломы II степени. Дети в индивидуальной номинации «художественное слово» также стали лауреатами 11 раз, причем 5-летний Тимофей Свирин получил «золото».

Кроме этого, ребята познакомились с петербургским актером Александром Половцевым («Улицы разбитых фонарей», «Кука», «Елки 1914»), взяли у него автографы и пригласили его в Рязань, на что он ответил согласием. В завершение своего питерского визита юные рязанцы побывали на съемочной площадке телесериала «Тайны следствия».

Александр Половцев оставляет автограф рязанским школьникам.Юные рязанцы из творческой студии "ЮнМедиа" познакомились в Санкт-Петербурге с известным киноактером

ИСТОЧНИК KP.RU