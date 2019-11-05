Рязанские коммунисты приглашают на демонстрацию 7 ноября
Сбор участников с 11:00 на площади Победы возле Вечного огня, начало движения колонны в 12:00. По окончании шествия на площади Ленина состоится митинг.
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября:
— Слава Великому Октябрю!
— Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
— Социализм – будущее человечества!
— Великому Октябрю – статус национального праздника!
— Вернем России символы и традиции Великого Октября!
— Ленин, Сталин, Октябрь — величие, которое объединяет и ведет нас вперед!
— Под Красным Знаменем Октября – вперёд к социализму!
— Великий Октябрь — колыбель народовластия и социализма!
— Цель Великого Октября — Россия для народа, без власти олигархии!
— Власть – народу! Собственность – трудящимся!
— Вернем социальные завоевания Великого Октября!
— Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
— Создадим парки Победы по всей стране!
— Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
— Очистим страну от смрада идеологии «ельцин- центра»!
— Остановим реванш антисоветизма!
— Прекратить политические преследования и расправы!
— Фальсификаторов выборов — под суд!
— Долг власти перед народом — немедленная отмена пенсионного геноцида!
— За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
— «Детям войны» — федеральный Закон признания и поддержки!
— Доступные образование и медицину — для всех!
— Человеку труда — достойную жизнь!
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На рвах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU