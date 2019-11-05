2019-11-05T10:42:11+03:00
Политика

Рязанские коммунисты приглашают на демонстрацию 7 ноября

После шествия по центру города состоится митинг на площади Ленина
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Сбор участников с 11:00 на площади Победы возле Вечного огня, начало движения колонны в 12:00. По окончании шествия на площади Ленина состоится митинг.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября:

— Слава Великому Октябрю!

— Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Социализм – будущее человечества!

— Великому Октябрю – статус национального праздника!

— Вернем России символы и традиции Великого Октября!

— Ленин, Сталин, Октябрь — величие, которое объединяет и ведет нас вперед!

— Под Красным Знаменем Октября – вперёд к социализму!

— Великий Октябрь — колыбель народовластия и социализма!

— Цель Великого Октября — Россия для народа, без власти олигархии!

— Власть – народу! Собственность – трудящимся!

— Вернем социальные завоевания Великого Октября!

— Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

— Создадим парки Победы по всей стране!

— Требуем национализации стратегических отраслей экономики!

— Очистим страну от смрада идеологии «ельцин- центра»!

— Остановим реванш антисоветизма!

— Прекратить политические преследования и расправы!

— Фальсификаторов выборов — под суд!

— Долг власти перед народом — немедленная отмена пенсионного геноцида!

— За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!

— «Детям войны» — федеральный Закон признания и поддержки!

— Доступные образование и медицину — для всех!

— Человеку труда — достойную жизнь!

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На рвах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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