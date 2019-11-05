Рязанскую клинику накажут за навязчивые звонки потенциальным клиентам

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-05T10:20:48+03:00

Один из них просто подал заявление в УФАС

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В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы рассмотрели очередное дело о нарушении рекламного законодательства. Речь идет о нежданных звонках, при которых человеку предлагают медицинские услуги без его предварительного согласия на рекламу.

Административное дело возбудили после обращения жителя области, которому позвонили на личный номер телефона и предлагали пройти обследования. Среди прочих предложений: проверка на болезни опорно-двигательного аппарата у невролога, УЗИ вен и сосудов ног у флеболога, осмотр врача косметолога и так далее.

– Согласно нормам законодательства недопустимо распространение рекламы по телефону без согласия абонента. Если не доказано обратное, то реклама признается ненадлежащей, – пояснили в УФАС.

После заявления от жителя, специалисты выяснили, что телефонный номер, с которого ему позвонили, принадлежит ООО «Люксмед». В УФАС представители клиники не признали нарушение закона и утверждали что это вовсе и не реклама.

Тем не менее, ООО «Люксмед» признано виновным. Документы переданы должностному лицу для составления протокола – клинике, как юрлицу, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU