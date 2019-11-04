На площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошел праздничный молебен

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-04T16:59:08+03:00

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В понедельник, 4 ноября, в праздник иконы Казанской Божией Матери и День народного единства на площади перед Успенским собором Рязанского кремля состоялся праздничный молебен.

- Сегодня два праздника – государственный и церковный, - отметил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. – Тема единства – ключевая для России. На протяжении длительной истории наша страна не раз терпела трудности и становилась добычей врагов только тогда, когда мы разделялись. Когда же наши народы крепили свое единство, тогда даже превосходящий враг отступал.

В молебне принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

- День народное единства – яркий пример того, как единение спасло российское государство, - сказал Николай Викторович. – Символично, что первое ополчение против польских интервентов зародилось на Рязанской земле. Второе ополчение Минина и Пожарского окончательно сломило врага.

ИСТОЧНИК KP.RU