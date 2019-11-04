В библиотеке имени Горького рязанцы приобщились к прекрасному
3 ноября в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла уже ставшая традиционной акция «Ночь искусств». В этом году в связи с объявленным Годом театра, основной темой события стало сценическое мастерство.
Часть гостей закружилась в вальсе.Фото: Константин МОГИЛИН
- В этом году мы назвали эту ночь «PROтеатр». Сегодня все наши гости могли абсолютно бесплатно, но с пользой провести свободное время. Вы видите, как много пришло молодежи. И мы предлагаем им не просто отдохнуть и развлечься, но и попробовать себя в различных жанрах и видах театрального искусства, - поделилась директор библиотеки Наталья Гришина.
Управлять куклами - оказалось очень увлекательно.Фото: Константин МОГИЛИН
И действительно пришедшие на праздник смогли увидеть постановки профессиональных и любительских рязанских театров, научиться танцевать вальс и познать основы балета, поиграть в шахматы и примерить театральный грим и костюмы, научиться рисовать на песке и даже спеть гимн страны вместе с участниками «Молодежки» ОНФ.
Бесплатный мастер-класс по основам балета вызвал немалый ажиотаж.Фото: Константин МОГИЛИН
Даже мим попробовал научиться танцевать.Фото: Константин МОГИЛИН
Анимация на песке очень понравилась детям.Фото: Константин МОГИЛИН
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