2019-11-04T11:53:56+03:00
Происшествия

В Спасском районе на охоте застрелили мужчину

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
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В воскресенье, 3 ноября, в Спасском районе Рязанской области на охоте застрелили мужчину. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Следственном комитете России по Рязанской области.

Личность погибшего установлена. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, охотилась компания мужчин. В результате несчастного случая один из них погиб.

Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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