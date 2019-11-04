В Спасском районе на охоте застрелили мужчину
В воскресенье, 3 ноября, в Спасском районе Рязанской области на охоте застрелили мужчину. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Следственном комитете России по Рязанской области.
Личность погибшего установлена. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, охотилась компания мужчин. В результате несчастного случая один из них погиб.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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