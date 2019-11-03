2019-11-03T16:02:26+03:00
Общество

В начале недели в Рязанской области заметно потеплеет

На начало ноября погода явно не похожа
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 ноября.

В понедельник будет облачная погода, временами дождь. Ветер южный, 6-11м/с, при порывах он усилится до 12-17м/с.

Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9ºС.

По предварительному прогнозу на 5 число, во вторник нас ожидают небольшие дожди, ветер тоже не изменится, сохранив и порывы до 17 м/с.

Однако днем будет заметно теплее: по области уже до +7…+12ºС, а в Рязани +9…+11°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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