В начале недели в Рязанской области заметно потеплеет
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 ноября.
В понедельник будет облачная погода, временами дождь. Ветер южный, 6-11м/с, при порывах он усилится до 12-17м/с.
Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9ºС.
По предварительному прогнозу на 5 число, во вторник нас ожидают небольшие дожди, ветер тоже не изменится, сохранив и порывы до 17 м/с.
Однако днем будет заметно теплее: по области уже до +7…+12ºС, а в Рязани +9…+11°С.
ИСТОЧНИК KP.RU