В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-03T12:31:53+03:00

О времени открытия переправы пока не сообщается

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В воскресенье, 3 ноября, в Спасском районе закрыли движение по наплавному мосту около села Фатьяновка. Переправу через Оку перекрыли по техническим причинам, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. На участке установили предупреждающие знаки.

– Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено, – уточнили в ведомстве.

Напоминаем: единый «телефон доверия» регионального управления МЧС 8 (4912) 21-63-04. Вызов пожарных и спасателей – 01, мобильная связь – 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU