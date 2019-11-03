В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту
В воскресенье, 3 ноября, в Спасском районе закрыли движение по наплавному мосту около села Фатьяновка. Переправу через Оку перекрыли по техническим причинам, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. На участке установили предупреждающие знаки.
– Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено, – уточнили в ведомстве.
Напоминаем: единый «телефон доверия» регионального управления МЧС 8 (4912) 21-63-04. Вызов пожарных и спасателей – 01, мобильная связь – 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU