КПРФ – бронзовый призер ежегодного Кубка рязанского Спартака имени Сергея Есенина

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-03T11:50:53+03:00

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2 ноября состоялся V турнир по мини-футболу «Кубок Рязанского Спартака им. Сергея Есенина». Открыл состязание один из его организаторов, руководитель фан-клуба Спартака в Рязани Сергей Голованов. В турнире приняли участие 24 команды из нескольких регионов. В их числе – команда КПРФ города Рязани. Игры прошли на стадионе «Локомотив».

В качестве почетного гостя на мероприятие приехал легендарный российский футболист, автор двух голов в матче сборной России со сборной Франции на «Стад де Франс» Александр Панов.

С приветственным словом к участникам обратился первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат гордумы Денис Сидоров. Он пожелал спортсменам удачи, отметив, что компартия уделяет большое внимание развитию и поддержке юношеского спорта в стране. Денис Сергеевич напомнил собравшимся об успехах КПРФ в мини-футболе, где команда МФК КПРФ на протяжении нескольких лет показывает выдающиеся результаты, и пригласил всех болеть за «красную команду» в матчах Элитного раунда Лиги Чемпионов, которые пройдут в Универсально-спортивном комплексе ЦСКА (г. Климовск) 19, 20 и 22 ноября.

Фото: региональное отделение КПРФ.

Фото: региональное отделение КПРФ.

Команда КПРФ, без труда обыграв всех групповых соперников, вышла в плей-офф, где в четвертьфинале также разгромила соперников со счетом 5:0. Остановить их смогли только «Тридцатки», ставшие в итоге победителями турнира. Серебро досталось также представителям из Рязани – команде «Римские каникулы». В матче за третье место с ФК «Железный дом» – своим первым оппонентом по групповым играм – коммунисты также одержали победу.

Поздравляем команду КПРФ с бронзовой наградой!

Фото: региональное отделение КПРФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU