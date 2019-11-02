СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-02T13:54:01+03:00

Речь идет о заборной секции протяженностью почти 150 метров со стороны улицы Маяковского

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В пятницу, 1 ноября, в Рязани началась реконструкция ограждения стадиона «Спартак» со стороны улицы Маяковского. За день рабочие при помощи трактора полностью снесли старый кирпичный забор.

Согласно условиям контракта реконструкция должна завершиться до 20 декабря 2019 года. Должно появиться столь же капитальное сооружение, украшенное керамическим облицовочным кирпичом. Стоимость контракта, согласно данным портала госзакупок, составляет более 10 миллионов рублей. Протяженность реконструируемой заборной секции составляет почти 150 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU