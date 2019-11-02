От молебна до кино: как власти Рязани предлагают отметить День народного единства
Празднование Дня народного единства в Рязани начнется 4 ноября с молебна, который пройдет в 11.30 на территории Кремлевского сквера. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.
В полдень все желающие могут посмотреть праздничный концерт «В единстве наша сила» в ДК «Приокский». Кому не захочется ехать столь далеко, предлагают сходить в МКЦ на концерт «В единстве народа единство страны».
А уже через час жителям областного центра предлагают перейти дорогу, и приглашают принять участие во флеш-мобе, который пройдет на стадионе СК «ДЮСШ Локомотив». И в завершение праздника состоится показ художественного фильма «1612» в кинотеатре КДЦ «Октябрь».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн
У проекта будет свой сайт. Его запуск и другие вопросы обсудила на совещании рабочая группа (ПОДРОБНОСТИ)
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы
Праздничный фестиваль стартует уже 7 декабря. Власти определились и с основными площадками для народных гуляний (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU