2019-11-02T09:56:04+03:00
Общество

От молебна до кино: как власти Рязани предлагают отметить День народного единства

Администрация города подготовила широкомасштабную программу на любой вкус и интерес
Иван АНТОНОВ
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Празднование Дня народного единства в Рязани начнется 4 ноября с молебна, который пройдет в 11.30 на территории Кремлевского сквера. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

В полдень все желающие могут посмотреть праздничный концерт «В единстве наша сила» в ДК «Приокский». Кому не захочется ехать столь далеко, предлагают сходить в МКЦ на концерт «В единстве народа единство страны».

А уже через час жителям областного центра предлагают перейти дорогу, и приглашают принять участие во флеш-мобе, который пройдет на стадионе СК «ДЮСШ Локомотив». И в завершение праздника состоится показ художественного фильма «1612» в кинотеатре КДЦ «Октябрь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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