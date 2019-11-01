2019-11-01T19:21:43+03:00
Происшествия

Рязанка не стравившаяся с алкоголизмом, украла выручку с работы

После долгого воздержания девушка пустилась во все тяжкие
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Полицейские раскрыли кражу 8 тысяч рублей из магазина по продаже спиртного, расположенного в центре Рязани. В дежурную часть обратились его работники, которые и обнаружили, что деньги исчезли.

На месте оперативники выяснили, что одна из сотрудниц в этот день раньше положенного ушла с работы, при этом никого не предупредив. Она работала здесь несколько месяцев и не вызывала подозрений. Предположив, что такой импульсивный поступок женщина могла совершить под воздействием наркотиков или алкоголя, полицейские проверили ее съемную квартиру. Не застав девушку на месте, но опросив ее соседей и знакомых, они разыскали подозреваемую.

Это жительница Александро-Невского района, страдающая алкогольной зависимостью. Долгое время девушка не употребляла спиртное, но сорвалась.

- Недавно она перестала выпивать и сдерживала эту тягу, но, видимо, в тот вечер дала слабину. После этого «махнула на все рукой» и забрала из сейфа выручку, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За кражу кофе, спиртного и колбасы рязанца осудили на 3 года и 4 месяца.

Ранее мужчина уже был судим (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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