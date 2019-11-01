Рязанка не стравившаяся с алкоголизмом, украла выручку с работы
Полицейские раскрыли кражу 8 тысяч рублей из магазина по продаже спиртного, расположенного в центре Рязани. В дежурную часть обратились его работники, которые и обнаружили, что деньги исчезли.
На месте оперативники выяснили, что одна из сотрудниц в этот день раньше положенного ушла с работы, при этом никого не предупредив. Она работала здесь несколько месяцев и не вызывала подозрений. Предположив, что такой импульсивный поступок женщина могла совершить под воздействием наркотиков или алкоголя, полицейские проверили ее съемную квартиру. Не застав девушку на месте, но опросив ее соседей и знакомых, они разыскали подозреваемую.
Это жительница Александро-Невского района, страдающая алкогольной зависимостью. Долгое время девушка не употребляла спиртное, но сорвалась.
- Недавно она перестала выпивать и сдерживала эту тягу, но, видимо, в тот вечер дала слабину. После этого «махнула на все рукой» и забрала из сейфа выручку, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
За кражу кофе, спиртного и колбасы рязанца осудили на 3 года и 4 месяца.
Ранее мужчина уже был судим (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU