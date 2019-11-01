За подрядчика «исчезнувшей» детской площадки в Рязани вступился бизнес-омбудсмен

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-01T18:51:01+03:00

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Михаила Пузанова, подрядчика «исчезнувшей» из рязанского Лесопарка детской площадки, выпустили из СИЗО после обращения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщил региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин, который, по сообщению его аппарата, подготовил правовую позицию в поддержку директора ООО «Уютный двор 62». Титов передал материалы в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, Басманнный районный суд Москвы вопреки позиции следствия смягчил меру пресечения Пузанову 30 октября. Он был переведен под домашний арест до 2 февраля. Еще одному фигуранту, экс-начальнику управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игорю Ковалеву, продлили домашний арест до 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU