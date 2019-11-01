В Рязани выбрали общественные пространства для благоустройства

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-01T17:05:40+03:00

К ним прибавятся Комсомольский парк и Севастопольская аллея, вошедшие в тройку в 2018 году

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Комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Рязани назвала общественные пространства, которые выбрали для благоустройства на первом этапе рейтингового голосования. Последнее проходило на 11 площадках – в торговых центрах, «Точке кипения», «Доме ТОС» и школах. Свой выбор, по информации администрации города, сделали более 50 тысяч рязанцев.

Парки и скверы были разделены на две категории – те, где благоустройство требуется провести в следующем году, и те, где его нужно продолжить.

В первой победителем стал сквер им. М.Д. Скобелева на улице Новоселов. Там планируется установить детский городок. За это проголосовали более 13 тысяч горожан.

Почти столько же голосов отдано за дальнейшее благоустройство Верхнего городского парка. Его также должны провести в 2020-м.

5 ноября должны состояться публичные обсуждения (время и место пока не сообщили), где решат, как конкретно должны преобразиться указанные общественные пространства. На этом этапе к ним прибавятся Комсомольский парк и Севастопольская аллея, вошедшие в тройку по итогам голосования 2018 года. Их тоже включат в программу.

ИСТОЧНИК KP.RU