2019-11-01T17:05:40+03:00
Общество

В Рязани выбрали общественные пространства для благоустройства

К ним прибавятся Комсомольский парк и Севастопольская аллея, вошедшие в тройку в 2018 году
Поделиться:
Комментарии: comments1
За общественные пространства голосовали на 11 площадках. Фото: администрация Рязани.За общественные пространства голосовали на 11 площадках. Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Рязани назвала общественные пространства, которые выбрали для благоустройства на первом этапе рейтингового голосования. Последнее проходило на 11 площадках – в торговых центрах, «Точке кипения», «Доме ТОС» и школах. Свой выбор, по информации администрации города, сделали более 50 тысяч рязанцев.

Парки и скверы были разделены на две категории – те, где благоустройство требуется провести в следующем году, и те, где его нужно продолжить.

В первой победителем стал сквер им. М.Д. Скобелева на улице Новоселов. Там планируется установить детский городок. За это проголосовали более 13 тысяч горожан.

Почти столько же голосов отдано за дальнейшее благоустройство Верхнего городского парка. Его также должны провести в 2020-м.

5 ноября должны состояться публичные обсуждения (время и место пока не сообщили), где решат, как конкретно должны преобразиться указанные общественные пространства. На этом этапе к ним прибавятся Комсомольский парк и Севастопольская аллея, вошедшие в тройку по итогам голосования 2018 года. Их тоже включат в программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанка не стравившаяся с алкоголизмом, украла выручку с работы
За подрядчика «исчезнувшей» детской площадки в Рязани вступился бизнес-омбудсмен
Подозреваемого в убийстве ветерана 20-летнего рязанца осудили за мошенничество и кражу
Молочный суррогат из Рязанской области поставлялся в колонии
Шесть карасиков. У рязанских браконьеров за месяц изъяли 8 кг рыбы
«Мусорный» оператор Рязанской области вступил в свои права
Пока родители и полиция искали 13-летнего рязанского мальчика, тот играл в бильярд
Двое рязанских парней, ограбивших «Пятерочку», предстанут перед судом
В Рязани задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в развращении 12-летней девочки
В райцентре Ухолово водитель из Нижнего Новгорода улетел в кювет
В Рязанской области делали молочку «из будущего» из неизвестного сырья
Рязанцам напомнили: перекресток Дзержинки и Первомайки работает по-новому
Рязанскую реку Рака отравил «Ветсанутильзавод»
Новый прибор позволил провести невиданную для онкодиспансера операцию
Владимир Моторжин ушел с поста председателя рязанской «Деловой России»