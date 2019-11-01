Подозреваемого в убийстве ветерана 20-летнего рязанца осудили за мошенничество и кражу

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-01T16:36:16+03:00

Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима

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1 ноября в Московском районном суде Рязани огласили приговор 20-летнему рязанцу, подозреваемому в убийстве ветерана Макеева и его супруги. Правда, пока молодого человека судили за другие преступления – три эпизода мошенничества и кражи.

Установлено, что молодой человек мошенническим путем трижды обманывал одну и ту же женщину. Его добычей стали золотое кольцо и 120 000 рублей. Также в мае этого года, представившись сотрудником «Горгаза», парень проник в другую квартиру и похитил 20 000 рублей.

Суд приговорил молодого человека к трем с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU