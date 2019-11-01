Двое рязанских парней, ограбивших «Пятерочку», предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-01T13:30:23+03:00

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Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж», в отношении двух молодых жителей Михайловского района – 1998 и 2001 годов рождения.

В феврале этого года они, предварительно договорившись о преступлении, зашли в магазин «Пятерочка» в поселке Октябрьский. Набрав продуктов и напитков (преимущественного алкоголя) более чем на 900 рублей, парни проигнорировали требования продавца расплатиться и скрылись.

Но уйти от правосудия напарникам не удалось. Уже вскоре они были вычислены, а их причастность к преступлению доказана рядом доказательств.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU