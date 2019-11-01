2019-11-01T13:30:23+03:00
Происшествия

Двое рязанских парней, ограбивших «Пятерочку», предстанут перед судом

Дерзкое преступление напарники совершили в поселке Октябрьский Михайловского района
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж», в отношении двух молодых жителей Михайловского района – 1998 и 2001 годов рождения.

В феврале этого года они, предварительно договорившись о преступлении, зашли в магазин «Пятерочка» в поселке Октябрьский. Набрав продуктов и напитков (преимущественного алкоголя) более чем на 900 рублей, парни проигнорировали требования продавца расплатиться и скрылись.

Но уйти от правосудия напарникам не удалось. Уже вскоре они были вычислены, а их причастность к преступлению доказана рядом доказательств.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24