В райцентре Ухолово водитель из Нижнего Новгорода улетел в кювет
В четверг, 31 октября, примерно в половине двенадцатого дня в райцентре Ухолово на дороге Ряжск – Касимов произошло серьезное ДТП. 64-летний житель Нижнего Новгорода не справился с управлением автомобиля Nissan – машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате происшествия водитель и его 61-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Также зарегистрировано 16 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны четыре нетрезвых водителя.
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В обоих случаях водители-нарушители c места ДТП скрылись (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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