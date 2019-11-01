Рязанцам напомнили: перекресток Дзержинки и Первомайки работает по-новому

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-01T10:59:08+03:00

На том же перекрестке ранее в качестве эксперимента нанесли вафельную разметку. Фото: архив "КП".

Налево с Дзержинки теперь поворачивают с двух полос, направо – с одной

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Администрация Рязани напомнила автомобилистам, что с 1 ноября один из перекрестков центра города регулируется по-новому. Речь идет о пересечении улицы Дзержинского и Первомайского проспекта.

Поворачивать налево, к площади Победы, с Дзержинки теперь следует не с одной, как до этого, а с двух полос. Соответственно, дорога направо, в сторону площади Ленина, стала открыта только для крайней правой полосы.

Соответствующие знаки на дороге уже действуют. Как отмечалось ранее, это не первая попытка применить такую схему организации движения на перекрестке.

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ИСТОЧНИК KP.RU