Новый прибор позволил провести невиданную для онкодиспансера операцию

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-01T09:40:54+03:00

Опухоль удалили лапароскопическим путем. Переливания крови дня этого не потребовалось

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В Рязанском онкодиспансере пациенту удалили злокачественное образование прямой кишки лапороскопически. Одновременно тем же путем медики провели резекцию левой доли печени и справились с опухолевыми повреждениями этого органа.

Ранее для столь обширного хирургического вмешательства такой метод не применялся. Как сообщает пресс-служба минздрава со слов врача-онколога Сергея Мерцалова, это позволило обойтись минимальной кровопотерей и, как следствие, отказаться от переливания крови 71-летнему мужчине.

Теперь пациента ожидает химиотерапия, от которой после успешной операции ожидают максимальной эффективности.

Главврач Михаил Рязанцев отмечает, что новые возможности перед хирургами открыл новый ультразвуковой электрохирургический генератор, закупленный в онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU