Новый прибор позволил провести невиданную для онкодиспансера операцию
В Рязанском онкодиспансере пациенту удалили злокачественное образование прямой кишки лапороскопически. Одновременно тем же путем медики провели резекцию левой доли печени и справились с опухолевыми повреждениями этого органа.
Ранее для столь обширного хирургического вмешательства такой метод не применялся. Как сообщает пресс-служба минздрава со слов врача-онколога Сергея Мерцалова, это позволило обойтись минимальной кровопотерей и, как следствие, отказаться от переливания крови 71-летнему мужчине.
Теперь пациента ожидает химиотерапия, от которой после успешной операции ожидают максимальной эффективности.
Главврач Михаил Рязанцев отмечает, что новые возможности перед хирургами открыл новый ультразвуковой электрохирургический генератор, закупленный в онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
ИСТОЧНИК KP.RU