Владимир Моторжин ушел с поста председателя рязанской «Деловой России»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-01T09:26:21+03:00

На очередном заседании он подал заявление об уходе. Причина – состояние здоровья

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31 октября Владимир Моторжин сложил полномочия председателя регионального отделения «Деловой России». На очередном заседании совета он объявил о подачи заявления об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья. Члены совета проголосовали за удовлетворение заявления.

Временно исполнять обязанности председателя рязанской «Деловой России» будет Александр Кривов. Совет поручил ему подготовить собрание, на котором выберут нового председателя.

Напомним, Владимир Моторжин возглавлял рязанское отделение «Деловой России» с 2006 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU