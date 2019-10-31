В ночь на 1 ноября в Рязанской области будет до -10
Днем, согласно прогнозу, выпадет снег и мокрый снег
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 1 ноября. По данным центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ночь ожидается морозная и без осадков. Температура воздуха по региону составит -5…-10 градусов.
Днем термометры покажут -2…+3. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в светлое время суток местами порывы до 15 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU