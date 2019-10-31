2019-10-31T17:28:04+03:00
Общество

В Рязани начали обрабатывать улицы от наледи

Дирекция благоустройства города переведена на зимний режим работы
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Администрация Рязани отреагировала на ухудшение погодных условий. С 31 октября Дирекция благоустройства города начала обрабатывать улицы противогололедным реагентом. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Центральные дороги обрабатываются увлажненным реагентом, остальные – песко-соляной смесью.

Также сообщается, что с понедельника сотрудники дирекции переведены на зимний режим работы. Ежедневно круглосуточное дежурство осуществляют 100 человек и порядка 60 единиц техники.

При дальнейшем понижении температуры и образовании снежного покрова – количество техники и людей на дежурстве планируется увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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