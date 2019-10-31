2019-10-31T17:27:17+03:00
Общество

Опубликовано расписание первого городского автобуса в Солотчу

Для этого изменили маршрут №22. Он начнет работать уже с 1 ноября
Антон КОНОВАЛОВ
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С 1 ноября в Рязани по-новому начнет работать муниципальный маршрут №22. Автобусы будут ежедневно курсировать между площадью Театральной и санаторием «Старица» в поселке Солотча.

На пути их следования будут следующие остановки:

Театральная пл. - Городская больница №4 - ул. Грибоедова - ТЦ «Круиз» (в обратном направлении - Есенина, д. 4) - Турбаза - с. Давыдово – Площадь (Солотча) - Дом-музей И.П. Пожалостина (Солотча)- Школа (Солотча) - Санаторий «Старица».

Кроме того, пресс-служба администрации Рязани опубликовала расписание автобусов. Первые из них будут отправляться в 4.55 от Театральной и в 5.50 от «Старицы», последние – в 21.38 и 22.23 соответственно.

ПОДРОБНО

Отправление автобусов №22:

От Театральной пл.: 4:55; 5:50; 6:18; 6:45; 7:12; 7:40; 8:08; 9:02; 9:28; 10:15; 10:50; 11:18; 11:41; 12:05; 12:40; 13:31; 13:35; 14:40; 15:11; 15:43; 16:09; 16:35; 17:01; 17:33; 18:02; 19:00; 19:58; 20:50; 21:38.

От санатория Старица: 5:50; 6:45; 7:13; 7:40; 8:07; 8:35; 9:03; 9:57; 10:23; 11:10; 11:45; 12:13; 12:36; 13:00; 13:35; 14:26; 14:48; 15:35; 16:06; 16:38; 17:04; 17:30; 17:56; 18:28; 18:57; 19:55; 20:43; 21:45; 22:23.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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