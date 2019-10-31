Баграмовский центр народной культуры открылся после капитального ремонта

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-31T16:29:26+03:00

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30 октября в рамках празднования областного праздника клубного работника состоялось торжественное открытие после капитального ремонта Баграмовского центра народной культуры. Обновление учреждения стало возможно благодаря успешной реализации на территории муниципалитета партийного проекта «Культура малой Родины».

Этого события ждали все — работники культуры, общественность района и, конечно, жители деревни. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Кривцов, глава администрации района Андрей Горелов, региональный руководитель партпроекта «Культура малой Родины», директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, сын Героя Социалистического Труда, уроженки села Баграмово Дарьи Гармаш Александр Киселев.

Андрей Горелов поздравил всех с этим большим праздником и вручил благодарственные письма руководителям строительных компаний, планировщикам и дизайнерам, принимавших участие в ремонте учреждения.

Право перерезать символическую красную ленту предоставили Андрею Горелову, Александру Киселеву и учащейся 11 класса Баграмовской средней школы.

Торжества продолжились внутри центра, где стиль оформления, новое оборудование отражало главное событие года для баграмовцев — 100-летие со дня рождения Дарьи Гармаш.

– Преображение Баграмовского центра народной культуры стало возможным благодаря проекту «Единой России», — отметил Михаил Кривцов. — Учреждение культуры востребовано у жителей не только Баграмова, но и всего Рыбновского района. Здесь каждый может найти себе занятия по интересам. Я поздравляю сегодня и баграмовцев, и всех работников культуры области с профессиональным праздником. Желаю новых успехов, творческих открытий и крепкого здоровья!

Руководитель партийного объединения в региональном парламенте также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Галину Георгиевну Рябых, Тамару Сергеевну Четырину и Анатолия Павловича Крысанова. Затем на сцене вручались подарки работникам культуры и выступали лучшие творческие коллективы Рязанской области.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU