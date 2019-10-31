Еще 70 многоэтажек Рязани переводят в общий котел Фонда капремонта

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-31T14:46:12+03:00

Их жильцы либо не определились с форматом копилки, либо, заведя отдельный счет, денег на работы так и не набрали

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На сайте горадминистрации опубликовано постановление об увеличении перечня многоэтажек, в которых взносы жильцов за капремонт теперь пойдут на единый счет регионального оператора.

Причин такого перевода две. В части этих домов собственники квартир так и не определились со способом формирования копилки, в которую собираются их деньги на капремонт. Напомним, это либо отдельный счет, либо счет областного Фонда капремонта.

Еще одна причина принудительного перевода – нехватка денег, накопленных на счете дома, для работ по капитальному ремонту этой многоэтажки.

В обоих случаях перевод в общий котел Фонда капремонта происходит автоматически.

В перечень многоэтажек добавлены 70 домов, расположенных по адресам:

– 8-й Авиационный проезд, д. 38;

– Касимовское шоссе, д. 57, корп. 1;

– Касимовское шоссе, д. 57, корп. 2;

– Касимовское шоссе, д. 8, корп. 1;

– Касимовское шоссе, д. 8, корп. 2;

– Михайловское шоссе, д. 69, корп. 4;

– Московское шоссе, д. 33, корп. 3;

– Московское шоссе, д. 33, корп. 4;

– Славянский проспект, д. 5;

– Старообрядческий проезд, д. 11;

– ул. 2-я Новоселковская, д. 4;

– ул. 2-я Новоселковская, д. 6;

– ул. 2-я Новоселковская, д. 6, корп. 1;

– ул. 9-я Линия, д. 26;

– ул. Белякова, д. 16;

– ул. Белякова, д. 17;

– ул. Бирюзова, д. 66;

– ул. Васильевская, д. 23;

– ул. Вишневая, д. 21;

– ул. Вокзальная, д. 65;

– ул. Гоголя, д. 41;

– ул. Гоголя, д. 49;

– ул. Грибоедова, д. 55;

– ул. Забайкальская, д. 1а;

– ул. Зубковой, д.18, корп. 11;

– ул. Зубковой, д.18, корп. 12 ;

– ул. Интернациональная, д. 16, корп. 7;

– ул. Кальная, д.44, корп. 1;

– ул. Костычева, д. 19;

– ул. Лесопарковая, д.10, корп. 1;

– ул. МОГЭС, д. 13;

– ул. Московская, д. 8, корп. 1;

– ул. Нижне-Трубежная, д. 1;

– ул. Нижне-Трубежная, д. 2;

– ул. Нижне-Трубежная, д. 3, корп. 1;

– ул. Нижне-Трубежная, д. 3, корп. 2;

– ул. Нижне-Трубежная, д. 6;

– ул. Октябрьская, д. 65, корп. 1;

– ул. Песоченская, д. 6;

– ул. Птицеводов, д. 4;

– ул. Пугачева, д. 12;

– ул. Рытикова, д. 2;

– ул. Садовая, д. 22;

– ул. Семчинская, д. 1, корп. 2;

– ул. Семчинская, д. 1, корп. 1;

– ул. Семчинская, д. 1;

– ул. Старое Село (Шереметьево-Песочня), д. 1;

– ул. Стройкова, д. 51;

– ул. Стройкова, д. 64;

– ул. Татарская, д. 56;

– ул. Телевизионная, д. 11;

– ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 5;

– ул. Фирсова, д. 22, корп. 2;

– ул. Чайкиной, д. 4;

– ул. Чапаева, д. 57;

– ул. Чапаева, д. 58;

– ул. Шевченко, д. 82, корп. 1;

– ул. Шереметьевская, д. 10, корп. 1;

– ул. Шереметьевская, д. 10, корп. 2;

– ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 2;

– ул. Шереметьевская, д. 8;

– ул. Шереметьевская, д. 15;

– ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1;

– ул. Семчинская, д. 7;

– ул. Пугачева, д. 14;

– ул. Песоченская, д. 8;

– ул. Кальная, д.5;

– ул. 1-я Железнодорожная, д. 56;

– ул. Васильевская, д.7;

– ул. Быстрецкая, д. 20, корп. 2;

– ул. Брестская, д.1.

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ИСТОЧНИК KP.RU