Еще 70 многоэтажек Рязани переводят в общий котел Фонда капремонта
На сайте горадминистрации опубликовано постановление об увеличении перечня многоэтажек, в которых взносы жильцов за капремонт теперь пойдут на единый счет регионального оператора.
Причин такого перевода две. В части этих домов собственники квартир так и не определились со способом формирования копилки, в которую собираются их деньги на капремонт. Напомним, это либо отдельный счет, либо счет областного Фонда капремонта.
Еще одна причина принудительного перевода – нехватка денег, накопленных на счете дома, для работ по капитальному ремонту этой многоэтажки.
В обоих случаях перевод в общий котел Фонда капремонта происходит автоматически.
В перечень многоэтажек добавлены 70 домов, расположенных по адресам:
– 8-й Авиационный проезд, д. 38;
– Касимовское шоссе, д. 57, корп. 1;
– Касимовское шоссе, д. 57, корп. 2;
– Касимовское шоссе, д. 8, корп. 1;
– Касимовское шоссе, д. 8, корп. 2;
– Михайловское шоссе, д. 69, корп. 4;
– Московское шоссе, д. 33, корп. 3;
– Московское шоссе, д. 33, корп. 4;
– Славянский проспект, д. 5;
– Старообрядческий проезд, д. 11;
– ул. 2-я Новоселковская, д. 4;
– ул. 2-я Новоселковская, д. 6;
– ул. 2-я Новоселковская, д. 6, корп. 1;
– ул. 9-я Линия, д. 26;
– ул. Белякова, д. 16;
– ул. Белякова, д. 17;
– ул. Бирюзова, д. 66;
– ул. Васильевская, д. 23;
– ул. Вишневая, д. 21;
– ул. Вокзальная, д. 65;
– ул. Гоголя, д. 41;
– ул. Гоголя, д. 49;
– ул. Грибоедова, д. 55;
– ул. Забайкальская, д. 1а;
– ул. Зубковой, д.18, корп. 11;
– ул. Зубковой, д.18, корп. 12 ;
– ул. Интернациональная, д. 16, корп. 7;
– ул. Кальная, д.44, корп. 1;
– ул. Костычева, д. 19;
– ул. Лесопарковая, д.10, корп. 1;
– ул. МОГЭС, д. 13;
– ул. Московская, д. 8, корп. 1;
– ул. Нижне-Трубежная, д. 1;
– ул. Нижне-Трубежная, д. 2;
– ул. Нижне-Трубежная, д. 3, корп. 1;
– ул. Нижне-Трубежная, д. 3, корп. 2;
– ул. Нижне-Трубежная, д. 6;
– ул. Октябрьская, д. 65, корп. 1;
– ул. Песоченская, д. 6;
– ул. Птицеводов, д. 4;
– ул. Пугачева, д. 12;
– ул. Рытикова, д. 2;
– ул. Садовая, д. 22;
– ул. Семчинская, д. 1, корп. 2;
– ул. Семчинская, д. 1, корп. 1;
– ул. Семчинская, д. 1;
– ул. Старое Село (Шереметьево-Песочня), д. 1;
– ул. Стройкова, д. 51;
– ул. Стройкова, д. 64;
– ул. Татарская, д. 56;
– ул. Телевизионная, д. 11;
– ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 5;
– ул. Фирсова, д. 22, корп. 2;
– ул. Чайкиной, д. 4;
– ул. Чапаева, д. 57;
– ул. Чапаева, д. 58;
– ул. Шевченко, д. 82, корп. 1;
– ул. Шереметьевская, д. 10, корп. 1;
– ул. Шереметьевская, д. 10, корп. 2;
– ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 2;
– ул. Шереметьевская, д. 8;
– ул. Шереметьевская, д. 15;
– ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1;
– ул. Семчинская, д. 7;
– ул. Пугачева, д. 14;
– ул. Песоченская, д. 8;
– ул. Кальная, д.5;
– ул. 1-я Железнодорожная, д. 56;
– ул. Васильевская, д.7;
– ул. Быстрецкая, д. 20, корп. 2;
– ул. Брестская, д.1.
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ИСТОЧНИК KP.RU