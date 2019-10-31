2019-10-31T14:05:06+03:00
Происшествия

На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности во время работ
Яков РЫКОВ
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Во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена.Во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Железнодорожного МСО возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре в складском помещении 29-летнего рабочего, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в сентябре 2019 года на складе в районе Южного промузла во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена. В результате происшествия 29-летний рабочий получил серьезные ожоги туловища, от которых скончался.

Следователю предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности во время работ, а также причины и условия, способствующие совершению преступления.

В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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