На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий
Следователи Железнодорожного МСО возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре в складском помещении 29-летнего рабочего, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в сентябре 2019 года на складе в районе Южного промузла во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена. В результате происшествия 29-летний рабочий получил серьезные ожоги туловища, от которых скончался.
Следователю предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности во время работ, а также причины и условия, способствующие совершению преступления.
В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
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ИСТОЧНИК KP.RU