На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-31T14:05:06+03:00

Во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности во время работ

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Следователи Железнодорожного МСО возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре в складском помещении 29-летнего рабочего, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в сентябре 2019 года на складе в районе Южного промузла во время электросварочных работ загорелась утеплительная пена. В результате происшествия 29-летний рабочий получил серьезные ожоги туловища, от которых скончался.

Следователю предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности во время работ, а также причины и условия, способствующие совершению преступления.

В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU