Оксана Любимова вошла в руководство Фонда развития промышленности
Оксана Любимова, супруга губернатора Николая Любимова, вошла в состав руководителей государственного Фонда развития промышленности Рязанской области (ГФРП). Она возглавила Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
На сайте ГФРП в качестве главной цели РЦК декламируется «повышение производительности труда путём использования инструментов бережливого производства». Также в структуре ГФРП находится Центр кластерного развития и Фонд поддержки субъектов промышленности.
Напомним, ранее Оксана Любимова работала на должности директора АНО «Центр бережливого производства Рязанской области».
ИСТОЧНИК KP.RU