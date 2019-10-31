2019-10-31T13:14:23+03:00
Политика

Оксана Любимова вошла в руководство Фонда развития промышленности

Она возглавляет одно из подразделений – занимается, как и прежде, бережливым производством
Антон КОНОВАЛОВ
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Оксана Любимова. Фото: ryazangov.ruОксана Любимова. Фото: ryazangov.ru
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Оксана Любимова, супруга губернатора Николая Любимова, вошла в состав руководителей государственного Фонда развития промышленности Рязанской области (ГФРП). Она возглавила Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

На сайте ГФРП в качестве главной цели РЦК декламируется «повышение производительности труда путём использования инструментов бережливого производства». Также в структуре ГФРП находится Центр кластерного развития и Фонд поддержки субъектов промышленности.

Напомним, ранее Оксана Любимова работала на должности директора АНО «Центр бережливого производства Рязанской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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