2019-10-31T12:37:36+03:00
Происшествия

На рязанской дороге не разминулись «ВАЗ» и Toyota Highlander

Пострадала пассажирка отечественной легковушки
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Утром в среду, 30 октября, в Рязанском районе произошла авария. ДТП случилось около 10.25 на 20 км дороги Рязань-Спасск-Ижевское, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

58-летний рязанец на Toyota Highlander, по предварительным данным, не пропустил «ВАЗ-2107», двигавшийся по главной дороге. В результате столкновения пострадала 63-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщина обращалась за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Инспекторы выявили трех пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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