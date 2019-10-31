На рязанской дороге не разминулись «ВАЗ» и Toyota Highlander

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-31T12:37:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 30 октября, в Рязанском районе произошла авария. ДТП случилось около 10.25 на 20 км дороги Рязань-Спасск-Ижевское, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

58-летний рязанец на Toyota Highlander, по предварительным данным, не пропустил «ВАЗ-2107», двигавшийся по главной дороге. В результате столкновения пострадала 63-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщина обращалась за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Инспекторы выявили трех пьяных водителей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На трассе под Рязанью две иномарки насмерть сбили пешехода

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Рыбновском районе (подробнее).

Странное ДТП произошло в поселке Юбилейный

Автомобиль стоит, врезавшись в столб, водителя нет, о пассажирах или обстоятельствах аварии пока известно очень мало (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU