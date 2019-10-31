2019-10-31T12:29:30+03:00
Общество

В рязанском минсельхозе чествовали ударников и передовиков

В областном центре проходят мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Михаил ФИЛЬЧАК.
Поделиться:
Фото: rzn.infoФото: rzn.info
Изменить размер текста:

31 октября в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области стартовало первое праздничное мероприятие в честь тружеников села. Затем празднование продолжилось в стенах Рязанской областной филармонии.

В 10:00 в большом зале министерства состоялось вручение свидетельств о занесении на Доску Почета передовиков агропромышленного комплекса Рязанской области. Традиционно на Доске Почета – 15 лучших трудовых коллективов и 75 работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, руководители, специалисты и рядовые труженики самых успешных предприятий.

Также глава регионального минсельхоза Борис Шемякин вручил поощрения губернатора и ведомственные награды.

По традиции, после федеральных и областных торжеств, приуроченных к профессиональному празднику, тружеников сельского хозяйства чествуют в районах, где мероприятия будут проходить в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самом центре Рязани появится очередная многоэтажка
Еще 70 многоэтажек Рязани переводят в общий котел Фонда капремонта
На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий
В Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC
Оксана Любимова вошла в руководство Фонда развития промышленности
На рязанской дороге не разминулись «ВАЗ» и Toyota Highlander
Почти одновременно в Рыбном и Рязани на пешеходных переходах сбили школьницу и парня
В рязанской колонии поговорили о вреде наркотиков и алкоголя
Работники транспортного цеха РНПК отмечены региональными наградами
Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы
Гордума сняла вопрос о переводе земли под школу в Лесопарке
Директора компании «Рязаньзернопродукт» привлекли за дачу взятки
Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн
Власти Рязани взялись за реконструкцию перекрестка около «Глобуса»
Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы