В рязанском минсельхозе чествовали ударников и передовиков

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-31T12:29:30+03:00

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31 октября в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области стартовало первое праздничное мероприятие в честь тружеников села. Затем празднование продолжилось в стенах Рязанской областной филармонии.

В 10:00 в большом зале министерства состоялось вручение свидетельств о занесении на Доску Почета передовиков агропромышленного комплекса Рязанской области. Традиционно на Доске Почета – 15 лучших трудовых коллективов и 75 работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, руководители, специалисты и рядовые труженики самых успешных предприятий.

Также глава регионального минсельхоза Борис Шемякин вручил поощрения губернатора и ведомственные награды.

По традиции, после федеральных и областных торжеств, приуроченных к профессиональному празднику, тружеников сельского хозяйства чествуют в районах, где мероприятия будут проходить в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU