2019-10-31T12:11:50+03:00
Общество

Работники транспортного цеха РНПК отмечены региональными наградами

Поздравить автомобилистов с профессиональным праздником пришли зампред правительства региона и профильный министр.
Поделиться:
12 работников транспортно-хозяйственногоцехаотмеченырегиональныминаградами.12 работников транспортно-хозяйственногоцехаотмеченырегиональныминаградами.
Изменить размер текста:

12 работников транспортно-хозяйственного цеха АО «РНПК», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», были отмечены региональными и ведомственными наградами. Награждение приурочили ко Дню работника автомобильного транспорта. Поздравить транспортников с их профессиональным праздником пришли заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник.

Работников наградили благодарностью и знаком губернатора Рязанской области «За усердие», а также министерскими почетными грамотами за добросовестные трудовые успехи, многолетний труд и в связи с профессиональным праздником.

Транспортно-хозяйственный цех является важным структурным подразделением АО «РНПК». В нем трудятся более 200 человек, многие из них имеют внушительный стаж работы на предприятии. В составе цеха 188 единиц транспорта: это легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, специализированная техника. Ежедневно на линию завода выходит не менее 170 единиц.

Работники цеха выполняют как внутренние, так и внешние рейсы, а также поддерживают транспортные средства в технически исправном состоянии. Внутри завода семь автобусов колесят по десяти маршрутам, три автобуса совершают внешние рейсы по двум маршрутам до дальних микрорайонов города -Дашково-Песочни и Канищево.

НАША СПРАВКА

РНПК регулярно оказывает помощь в выделении техники и транспорта для благоустройства города, и работники транспортно-хозяйственного цеха активно участвуют в благотворительных инициативах. Кроме того, в 2019 году РНПК совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области провели конкурс профмастерства среди водителей автобусов Рязани и Рязанской области, оказав техническую поддержку.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самом центре Рязани появится очередная многоэтажка
Еще 70 многоэтажек Рязани переводят в общий котел Фонда капремонта
На складе в Рязани во время электросварочных работ погиб рабочий
В Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC
Оксана Любимова вошла в руководство Фонда развития промышленности
На рязанской дороге не разминулись «ВАЗ» и Toyota Highlander
Почти одновременно в Рыбном и Рязани на пешеходных переходах сбили школьницу и парня
В рязанском минсельхозе чествовали ударников и передовиков
В рязанской колонии поговорили о вреде наркотиков и алкоголя
Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы
Гордума сняла вопрос о переводе земли под школу в Лесопарке
Директора компании «Рязаньзернопродукт» привлекли за дачу взятки
Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн
Власти Рязани взялись за реконструкцию перекрестка около «Глобуса»
Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы