2019-10-31T12:15:19+03:00
Общество

В рязанской колонии поговорили о вреде наркотиков и алкоголя

С осужденными, страдающими зависимостью, поговорил священник РПЦ
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №2 в Рязани прошла встреча представителя рязанской епархии РПЦ иерея Вячеслава Мамаева с осужденными, страдающими алкогольной и наркотической зависимостями.

Священник рассказал о православном взгляде на эту проблему, а осужденные поделились своим негативным опытом употребления запрещенных веществ и алкоголя. Многих из них в колонию привело именно пагубное пристрастье, толкнувшее на преступление.

- Корни наркозависимости нужно искать не в материальной сфере жизни человека, а в отсутствии его нравственной основы, в обретении которой, помогает, в том числе и религия, - подчеркнул помощник начальника управления по организации работы с верующими Николай Кутаков.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24