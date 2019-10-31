В рязанской колонии поговорили о вреде наркотиков и алкоголя

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-31T12:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В исправительной колонии №2 в Рязани прошла встреча представителя рязанской епархии РПЦ иерея Вячеслава Мамаева с осужденными, страдающими алкогольной и наркотической зависимостями.

Священник рассказал о православном взгляде на эту проблему, а осужденные поделились своим негативным опытом употребления запрещенных веществ и алкоголя. Многих из них в колонию привело именно пагубное пристрастье, толкнувшее на преступление.

- Корни наркозависимости нужно искать не в материальной сфере жизни человека, а в отсутствии его нравственной основы, в обретении которой, помогает, в том числе и религия, - подчеркнул помощник начальника управления по организации работы с верующими Николай Кутаков.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU