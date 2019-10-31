Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы
Утром в четверг, 31 октября, в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте выложили фото объявления якобы об отмене льгот сотрудникам двух транспортных муниципальных предприятий города.
Речь идет об автобусном и троллейбусном парках, само же объявление, по словам автора, появилось в стенах «УРТ».
– Вчера новый директор МУП «УРТ» на 70-летие предприятия сделал всем работникам отличный подарок!!!! – так автор подписал фото.
В самом же объявлении говорится: «С 15 ноября 2019 года служебные удостоверения МУП «УРТ» и МУП «Автоколонна №1310» не дают право бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах».
За подтверждением, либо опровержением этой информации мы обратились в администрацию Рязани. Официальный комментарий власти обещали дать в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU