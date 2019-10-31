2019-10-31T11:49:32+03:00
Общество

Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы

Сейчас выясняется, соответствует ли это информация действительности
Мария БЛИНОВА
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Фото: Группа «Типичная Рязань» ВКонтакте. Автор Диана Раневская.Фото: Группа «Типичная Рязань» ВКонтакте. Автор Диана Раневская.
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Утром в четверг, 31 октября, в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте выложили фото объявления якобы об отмене льгот сотрудникам двух транспортных муниципальных предприятий города.

Речь идет об автобусном и троллейбусном парках, само же объявление, по словам автора, появилось в стенах «УРТ».

– Вчера новый директор МУП «УРТ» на 70-летие предприятия сделал всем работникам отличный подарок!!!! – так автор подписал фото.

В самом же объявлении говорится: «С 15 ноября 2019 года служебные удостоверения МУП «УРТ» и МУП «Автоколонна №1310» не дают право бесплатного проезда в автобусах и троллейбусах».

За подтверждением, либо опровержением этой информации мы обратились в администрацию Рязани. Официальный комментарий власти обещали дать в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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