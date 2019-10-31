Директора компании «Рязаньзернопродукт» привлекли за дачу взятки

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-31T11:19:17+03:00

Он передал железнодорожнику 200 тыс.рублей за покровительство и преференции

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Генерального директора АО «Рязаньзернопродукт» Ахмеда Огурлиева привлекли к ответственности за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. ст. 291 УК РФ). 200 тыс. рублей предназначались инспектору по железнодорожным путям необщего пользования одной из структурных единиц РЖД.

Как сообщили в Рязанской транспортной прокуратуре, за счет незаконного вознаграждения бизнесмен добивался общего покровительства, а также «содействия в беспрепятственном заключении договора на подачу и уборку вагонов при станции Рязань-2».

В итоге по ч. 1 ст. 19.28 КоАП «Рязаньзернопродукт» оштрафовали на 1 млн. рублей и, чтобы обеспечить уплату штрафа, арестовали имущество на эту сумму. Огурлиева Железнодорожный районный суд Рязани наказал еще большим штрафом - 1,2 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU