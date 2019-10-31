2019-10-31T11:19:17+03:00
Происшествия

Директора компании «Рязаньзернопродукт» привлекли за дачу взятки

Он передал железнодорожнику 200 тыс.рублей за покровительство и преференции
Поделиться:
Предприятие располагается недалеко от вокзала Рязань-2. Фото: ryazagro.ruПредприятие располагается недалеко от вокзала Рязань-2. Фото: ryazagro.ru
Изменить размер текста:

Генерального директора АО «Рязаньзернопродукт» Ахмеда Огурлиева привлекли к ответственности за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. ст. 291 УК РФ). 200 тыс. рублей предназначались инспектору по железнодорожным путям необщего пользования одной из структурных единиц РЖД.

Как сообщили в Рязанской транспортной прокуратуре, за счет незаконного вознаграждения бизнесмен добивался общего покровительства, а также «содействия в беспрепятственном заключении договора на подачу и уборку вагонов при станции Рязань-2».

В итоге по ч. 1 ст. 19.28 КоАП «Рязаньзернопродукт» оштрафовали на 1 млн. рублей и, чтобы обеспечить уплату штрафа, арестовали имущество на эту сумму. Огурлиева Железнодорожный районный суд Рязани наказал еще большим штрафом - 1,2 млн. рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанскую муку начали покупать китайцы

Компания «Русские мельницы», ранее носившее название «Рязаньзернопродукт», выходит на мировой рынок. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудникам рязанских МУПов в соцсетях «отменили» льготы
Гордума сняла вопрос о переводе земли под школу в Лесопарке
Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн
Власти Рязани взялись за реконструкцию перекрестка около «Глобуса»
Просыпайся! Под Рязанью для автомобилистов сделали шумовую разметку
Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы
Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов
Из выездной серии ХК «Рязань» привез ровно половину очков
В ближайшие дни изменится режим работы почтовых отделений
Владелица Jaguar требует с рязанского поселка больше 1 млн. рублей
В 16 школах и 19 детсадах Рязани нашли нарушения пожарной безопасности
МЧС: На Рязанскую область надвигается метель
Владыка Марк о Хэллоуине: Представьте, что ваш ребенок дружит с насильником
Умилившая рязанцев косуля могла забрести в город в поисках самца
Работники транспортного цеха РНПК отмечены региональными наградами
Трактором прошлись. Рязанская учительница побывала на «Модном приговоре»
Под Рязанью снова отравили реку Раку
Рязанские чиновники составили план по ликвидации спортшколы «Комета»
Владимир Путин достойно оценил заслуги рязанской учительницы
Росстат отнес Рязанскую область к регионам с некачественными дорогами
Больница в рязанском райцентре получила аппарат УЗИ за 8,3 млн.
Подозреваемых в жестоком убийстве сасовца задержали
Фигурантам дела о детском городке в Лесопарке хотят продлить арест
В рязанской филармонии выступит Вера Брежнева
Кроссовер Audi на улице Черновицкой протаранил ограждение
Официально: министерство экономики возглавил Андрей Ворфоломеев