2019-10-30T18:01:15+03:00
Общество

В ближайшие дни изменится режим работы почтовых отделений

К обычному графику все вернется 5 ноября
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График работы изменится на два дня.График работы изменится на два дня.
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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября изменится график работы отделений Рязанской почты. Для всех отделений понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Рязанский почтамт (ОПС 390000), расположенный по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49, будет работать в воскресенье 3 ноября с 9:00 до 17:00.

4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день пройдет по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи вернутся к обычному режиму. Для ряда сельских отделений может быть установлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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