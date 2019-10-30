2019-10-30T18:00:49+03:00
Общество

Владелица Jaguar требует с рязанского поселка больше 1 млн. рублей

В Шилове дорогая иномарка угодила в открытый канализационный люк
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: needpix.comФото: needpix.com
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В поселке Шилово Рязанской области суд рассмотрит иск владелицы автомобиля Jaguar к местной администрации. Она требует более 1 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба от ДТП.

За рулем была не истица, а некий гражданин Ф. Когда он ехал на дорогой иномарке по улице Липаткина, то угодил колесом в открытый канализационный люк. Экспертиза, которая обошлась в 8000 рублей, показала, что ремонт будет стоить 1 002 437 рублей.

На письменную претензию администрация поселения, ответственная за содержание дорог, не отреагировала, то есть покрывать затраты отказалась. Поэтому последовало обращение в суд.

Отметим, что третьим лицом выступает ООО «Комфорт-Сервис» - поставщик услуги водоотведения.

Заседание по делу назначено на 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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