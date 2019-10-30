МЧС: На Рязанскую область надвигается метель
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, местами слабая метель. Соответствующее предупреждение появилось на сайте регионального управления МЧС.
По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток 30 октября и ночью 31 октября. Вечером 30 октября температура воздуха понизится до -8... -3°С, днем 31 октября -5... 0°С, а на дорогах появится гололедица.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU