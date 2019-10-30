2019-10-30T16:20:34+03:00
Общество

МЧС: На Рязанскую область надвигается метель

В ближайшие часы температура воздуха опустится до 3-8 градусов мороза
Яков РЫКОВ
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По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток 30 октября и ночью 31 октября.По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток 30 октября и ночью 31 октября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, местами слабая метель. Соответствующее предупреждение появилось на сайте регионального управления МЧС.

По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток 30 октября и ночью 31 октября. Вечером 30 октября температура воздуха понизится до -8... -3°С, днем 31 октября -5... 0°С, а на дорогах появится гололедица.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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