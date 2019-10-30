2019-10-30T14:40:58+03:00
Экономика

Работники транспортного цеха РНПК отмечены региональными наградами

Поздравить автомобилистов с профессиональным праздником пришли зампред правительства региона и профильный министр.
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12 работников транспортно-хозяйственного цеха отмечены региональными наградами.12 работников транспортно-хозяйственного цеха отмечены региональными наградами.
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12 работников транспортно-хозяйственного цеха АО «РНПК», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», были отмечены региональными и ведомственными наградами. Награждение приурочили ко Дню работника автомобильного транспорта. Поздравить транспортников с их профессиональным праздником пришли заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник.

Работников наградили благодарностью и знаком губернатора Рязанской области «За усердие», а также министерскими почетными грамотами за добросовестные трудовые успехи, многолетний труд и в связи с профессиональным праздником.

Транспортно-хозяйственный цех является важным структурным подразделением АО «РНПК». В нем трудятся более 200 человек, многие из них имеют внушительный стаж работы на предприятии. В составе цеха 188 единиц транспорта: это легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, специализированная техника. Ежедневно на линию завода выходит не менее 170 единиц.

Работники цеха выполняют как внутренние, так и внешние рейсы, а также поддерживают транспортные средства в технически исправном состоянии. Внутри завода семь автобусов колесят по десяти маршрутам, три автобуса совершают внешние рейсы по двум маршрутам до дальних микрорайонов города -Дашково-Песочни и Канищево.

НАША СПРАВКА

РНПК регулярно оказывает помощь в выделении техники и транспорта для благоустройства города, и работники транспортно-хозяйственного цеха активно участвуют в благотворительных инициативах. Кроме того, в 2019 году РНПК совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области провели конкурс профмастерства среди водителей автобусов Рязани и Рязанской области, оказав техническую поддержку.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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