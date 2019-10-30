2019-10-30T09:31:55+03:00
Общество

В рязанской филармонии выступит Вера Брежнева

Певица представит новую программу в рамках тура «10»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 ноября в филармонии пройдет сольный концерт Веры Брежневой.

Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН представит новую программу в рамках тура «10». Живой звук, драйв, зажигательные танцы и одна из самых красивых певиц десятилетия!

Уже более 10 лет каждый ее сольный концерт — открытие, которое всегда остается прежним только в одном: искренних улыбках абсолютно всех зрителей и ни с чем несравнимой энергетике!

Завоевав все главные музыкальные премии и собирая полные залы, Вера всегда поет каждому!

19 ноября именно в Рязани любовь спасет мир!

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат отнес Рязанскую область к регионам с некачественными дорогами
Больница в рязанском райцентре получила аппарат УЗИ за 8,3 млн.
Подозреваемых в жестоком убийстве сасовца задержали
Фигурантам дела о детском городке в Лесопарке хотят продлить арест
Кроссовер Audi на улице Черновицкой протаранил ограждение
Официально: министерство экономики возглавил Андрей Ворфоломеев
В Рязанской области больше месяца не могут найти исчезнувшего Игоря Мышкова
Рязанские теплосети получили паспорт готовности к зиме
В «Казенном лесу» с нарушениями вырубают ценные породы деревьев
Скончался главный врач медицинской санитарной части АО «ГРПЗ»
Рязанская детвора устроила погоню за косулей на окраине города
В райцентре Сасово неизвестные до смерти забили мужчину
Легковушка сбила восьмилетнюю девочку на одной из улиц города Сасово
В Башкирии ищут родственников рязанцев-красноармейцев, скончавшихся в местном госпитале
В среду в Рязанской области обещают осадки от дождя до снега
Рязанская девушка начала худеть и… умерла
Упав с мотоцикла, рязанец попал под колеса грузовика
Рязанцев призвали внести вклад в стратегическое развитие города
Следователя рязанского СК проводили на срочную службу в армию
Отца погибших на пожаре в Сановке детей отправили в СИЗО
Сломавшая позвоночник рязанская школьница переживает за своего учителя
В Рязани покажут ролики-победители 66 фестиваля креативности «Каннские Львы»
Ранее судимый отец погибших на пожаре детей задержан
После удара об дерево ВАЗ рязанца разорвало на части
В Рязанской области насмерть сбили велосипедиста
На ремонт больницы №10 в Рязани потратят 12 миллионов