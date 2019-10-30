В рязанской филармонии выступит Вера Брежнева
Во вторник, 19 ноября в филармонии пройдет сольный концерт Веры Брежневой.
Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН представит новую программу в рамках тура «10». Живой звук, драйв, зажигательные танцы и одна из самых красивых певиц десятилетия!
Уже более 10 лет каждый ее сольный концерт — открытие, которое всегда остается прежним только в одном: искренних улыбках абсолютно всех зрителей и ни с чем несравнимой энергетике!
Завоевав все главные музыкальные премии и собирая полные залы, Вера всегда поет каждому!
19 ноября именно в Рязани любовь спасет мир!
Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU