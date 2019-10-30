2019-10-30T09:00:07+03:00
Происшествия

Кроссовер Audi на улице Черновицкой протаранил ограждение

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги. О состоянии его здоровья пока неизвестно
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/ryazandtpФото: https://vk.com/ryazandtp
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Вечером 29 октября на улице Черновицкой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Судя по фото, водитель кроссовера Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил дорожное ограждение. Видимо, уже после происшествия владелец машины закрыл госномер автомобиля тряпкой.

К настоящему моменту подробности вечернего ДТП неизвестны, в том числе и сведения о пострадавших. Официальной информации не поступало.

Обстоятельство дорожного происшествия на Черновицкой уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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