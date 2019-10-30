Кроссовер Audi на улице Черновицкой протаранил ограждение
Вечером 29 октября на улице Черновицкой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань».
Судя по фото, водитель кроссовера Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил дорожное ограждение. Видимо, уже после происшествия владелец машины закрыл госномер автомобиля тряпкой.
К настоящему моменту подробности вечернего ДТП неизвестны, в том числе и сведения о пострадавших. Официальной информации не поступало.
Обстоятельство дорожного происшествия на Черновицкой уточняются.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На трассе под Рязанью две иномарки насмерть сбили пешехода
Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Рыбновском районе (подробнее).
Странное ДТП произошло в поселке Юбилейный
Автомобиль стоит, врезавшись в столб, водителя нет, о пассажирах или обстоятельствах аварии пока известно очень мало (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU