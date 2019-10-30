В Рязанской области больше месяца не могут найти исчезнувшего Игоря Мышкова

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-30T07:23:39+03:00

Мужчину в последний раз видели 28 сентября в Пителинском районе. С тех пор о его местонахождении неизвестно

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В Рязанской области разыскивают 38-летнего Игоря Мышкова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина 28 сентября вышел из дома в поселке Красно-Партизанский Пителинского района и пропал. Больше месяца о его местонахождении неизвестно.

По непроверенным сведениям, мужчина может находиться в Краснодаре.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные ботинки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении Игоря Мышкова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU