В Рязанской области больше месяца не могут найти исчезнувшего Игоря Мышкова
В Рязанской области разыскивают 38-летнего Игоря Мышкова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина 28 сентября вышел из дома в поселке Красно-Партизанский Пителинского района и пропал. Больше месяца о его местонахождении неизвестно.
По непроверенным сведениям, мужчина может находиться в Краснодаре.
Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные ботинки.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам что-то известно о местонахождении Игоря Мышкова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU