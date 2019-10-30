В «Казенном лесу» с нарушениями вырубают ценные породы деревьев
Активисты ОНФ нашли серьезные нарушения во время порубки деревьев в «Казенном лесу» Скопинского района.
Несколько дней назад тревогу забили местные жители, которые сообщили, что недалеко от села Ивановка стали активно вывозить дуб, липу и другие ценные лесные породы.
Выяснилось, что рубка – законная. Занимается ею одна из крупных лесозаготовительных компаний региона. Вид рубки – добровольно-выборочный.
«Этот вид рубки предполагает выборку разновозрастных больных и перестойных деревьев, оставляя при этом на делянке деревья разного вида и возраста. Примечательно, что такой вид рубки не предполагает восстановительные работы, высадку новых саженцев, со стороны лесозаготовителя», — говорится в сообщении.
Из нарушений, которые были найдены на лесозаготовке, эксперты называют следующие:
- порубочные остатки прикрывали пни деревьев без специальной метки, что свидетельствует о незаконной рубке этих деревьев;
- найдены деревья с меткой, но не срубленные. Лесозаготовители, видимо, посчитали их «неликвидными»;
- лес завален отходами рубки.
— Ранее мы направляли обращение в минприроды с предложением не отдавать массивы, подобные «Казенному лесу», в аренду лесозаготовителям, — говорит сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Рыбаков. — Низкое качество их работы, отсутствие должного контроля не способствуют развитию лесного фонда на территориях, где его и без того крайне мало. Вести промышленную рубку в таких местах неверно.
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Скопинский район не может похвастаться обширными лесными угодьями. Леса составляют всего 6% от всей территории района. «Казенный лес», расположенный близ села Ивановка, один из немногих зеленных массивов района.
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ИСТОЧНИК KP.RU