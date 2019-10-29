В Башкирии ищут родственников рязанцев-красноармейцев, скончавшихся в местном госпитале

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-29T19:03:54+03:00

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В селе Шафраново Республики Башкирии разыскивают родственников, захороненных здесь красноармейцев. В годы Великой Отечественной войны в селе находился эвакогоспиталь №2576. В списке умерших от ран 352 человека, в том числе пятеро рязанцев:

Артамонов Семен Кириллович – деревня Цыпляково Каверинского (ныне Сасовского) района;

Ерманченков Иван Захарович – село Некрасовка Ермишинского района;

Корнеев Николай Евдокимович (1921 г.р.) – село Карамышево Касимовского района;

Филимонов Егор Гаврилович (1914 г.р.) – село Гридино Пителинского района;

Черняк Яков Ефимович – Рязань, улица Садовая.

К 75-летию Победы местные власти хотят пригласить потомков героев посетить братское захоронение.

Если указанные люди являются вашими родственниками, позвоните в село Шафраново – контактное лицо Наиль Давлетов 8-903-802-16-44, e-mail: nail.davletov@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU